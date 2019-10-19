Статистика «зелёного дерби»: «Ак Барс» чаще бросал и был лучше на вбрасываниях

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду переиграл казанский «Ак Барс» в «зелёном дерби», встреча завершилась со счётом 3:1.



Статистика матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс»:



броски: 59-66;

броски в створ: 28-32;

голы: 3-1;

вбрасывания: 25-33;

блокированные броски: 17-12;

силовые приемы: 28-26;

время в атаке: 13.07-14.36;

штраф: 13-13.



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Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счёт усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин. На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперёд, заброшенную шайбу в актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил форвард уфимцев Александр Кадейкин.