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Статистика «зелёного дерби»: «Ак Барс» чаще бросал и был лучше на вбрасываниях

Статистика «зелёного дерби»: «Ак Барс» чаще бросал и был лучше на вбрасываниях
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду переиграл казанский «Ак Барс» в «зелёном дерби», встреча завершилась со счётом 3:1.

Статистика матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс»:

броски: 59-66;
броски в створ: 28-32;
голы: 3-1;
вбрасывания: 25-33;
блокированные броски: 17-12;
силовые приемы: 28-26;
время в атаке: 13.07-14.36;
штраф: 13-13.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счёт усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин. На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперёд, заброшенную шайбу в актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил форвард уфимцев Александр Кадейкин.

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «зелёном дерби»
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