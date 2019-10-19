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Кадейкин: были разговоры, что «Салават» не может обыгрывать топ-клубы

Кадейкин: были разговоры, что «Салават» не может обыгрывать топ-клубы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (3:1).

«Победили, это самое главное. Сыграли грамотно и дисциплинированно, старались выигрывать каждый момент. Было желание навязывать и выигрывать борьбу, это и был ключ к победе сегодня.

Принципиально было ли взять »Кубок чак-чак"? Слушайте, надо понимать, что кубок это для болельщиков, вся эта атмосфера вокруг матча – для них. У нас всё-таки была другая мотивация, уже и разговоры пошли, что мы не можем выиграть у топ-клубов, перед игрой даже спросили про это. Была мотивация выиграть у принципиального соперника, то есть выиграть тот матч, который надо выигрывать. В сегодняшней игре не могло быть никаких отговорок, игра кость в кость и именно её нам надо было выиграть», — цитирует Кадейкина официальный сайт «Салавата Юлаева».

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