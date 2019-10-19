Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал планируемый обмен легионерами со «Спартаком», о котором ранее сообщил «Чемпионат». По имеющейся информации, челябинский клуб получит нападающего Каспарса Даугавиньша, а в обратном направлении проследует канадский форвард Кристиан Томас или его соотечественник Эндрю Кэлоф.
«Я не буду конкретно говорить по фамилиям. Руководство работает над переменами в составе. В первую очередь у нас травмированы и были травмированы разными отрезками ведущие хоккеисты, которые отвечают за атаку. Так что руководство старается что-то сделать. Посмотрим, как всё будет дальше.
Но тем не менее, те ребята, которые сейчас выходят на поле, работают, создают. Мы отрабатываем реализацию моментов на тренировке, тут другого рецепта нет», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 19 октября 2019
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