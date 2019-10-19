Никитин рассказал о состоянии травмированных игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Трактором» (3:0).



«Матч прошёл на высоких скоростях, была приличная интенсивность игры.



Сегодня выиграли не за счёт мастерства. Реализовали то, что было. Не скажу, что мы не работали. Просто допускали вещи, за которые обычно наказывают. Но сегодня Илья Сорокин помог команде.



Не готов сказать, что с Капризовым. Повреждение. А насколько серьёзное, сегодня врачи определят. Просто не было смысла рисковать, ребята могли заменить его. У Шалунова тоже повреждение. Пропустит как минимум неделю, он восстанавливается.



На ротацию вратарей влияет много факторов: состояние каждого вратаря, график игр, сила соперника. Если вратарь здорово сыграл, это не значит, что нам нужно ждать, когда он сыграет плохо. У нас есть примерный график на неделю, кто будет в воротах в каком матче. Но Илья Сорокин уже всем доказал, что он основной вратарь», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Трактор»