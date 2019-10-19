Сергеев: вывеска «Салават» — «Ак Барс» задала особый тон

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом» (3:1).
«Отличные впечатления от матча. Побольше бы таких игр. Вывеска «Салават Юлаев» — «Ак Барс» задала особый тон. В чем превзошли соперника? Не могу сказать, в чем превзошли, просто сегодня мы хорошо играли, от этого и результат. Самый сложный момент в матче? Наверное, второй период, когда «Ак Барс» немного перехватил у нас инициативу и здорово играл на пересменках. Завела ли команды драка во втором периоде? Эта драка придала ещё больше накала страсти в игре. Установка на третий период? Нам нужно было продолжать играть в свою игру, без всяких там глупостей, что в итоге мы сделали и довели дело до победы. Атмосфера на трибунах? Она была прекрасной. Напомнила мне прошлогодний плей-офф. Классно», — цитирует Сергеева официальный сайт КХЛ.
- 19 октября 2019
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