Гусев в матче с «Ванкувером»: восемь минут на льду и ни одного броска

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0.



Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев провёл на льду 7 минут и 58 секунд, из которых одну минуту и 37 секунд — в большинстве. Гусев не сумел отметиться результативными действиями, бросками, блоками и силовыми приёмами, завершив матч с показателем полезности «0».



Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился выбранный под первым номером последнего драфта НХЛ нападающий «дьяволов» Джек Хьюз, для которого гол стал дебютным в лиге. Больше во встрече заброшенных шайб не было. Сухой матч оформил голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд.

Гол Джека Хьюза принёс «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»