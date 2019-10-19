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Гусев в матче с «Ванкувером»: восемь минут на льду и ни одного броска

Гусев в матче с «Ванкувером»: восемь минут на льду и ни одного броска
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0.

Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев провёл на льду 7 минут и 58 секунд, из которых одну минуту и 37 секунд — в большинстве. Гусев не сумел отметиться результативными действиями, бросками, блоками и силовыми приёмами, завершив матч с показателем полезности «0».

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился выбранный под первым номером последнего драфта НХЛ нападающий «дьяволов» Джек Хьюз, для которого гол стал дебютным в лиге. Больше во встрече заброшенных шайб не было. Сухой матч оформил голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд.

Гол Джека Хьюза принёс «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»
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