Михеев в матче с «Бостоном» установил личный рекорд по времени на льду в НХЛ

Новичок «Торонто Мэйпл Лифс» форвард Илья Михеев сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).
Михеев провёл на льду 18.22 – третий результат среди нападающих «Мэйпл Лифс» и лучший результат для российского форварда за карьеру в НХЛ. Ранее Илья не проводил на льду в матче североамериканской лиги больше 17.02. Также Михеев нанёс четыре броска, получил две минуты штрафа, завершив матч с показателем полезности «0». В девяти матчах в нынешнем чемпионате россиянин набрал 7 (3+4) очков.
В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.
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