Шайба Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» победить «Калгари»

«Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Тодда Маклеллана.

«Кингз» вышли вперёд уже на второй минуте первого периода после точного броска Тайлера Тоффоли. Спустя 18 секунд после начала второго отрезка цели достиг бросок Джеффа Картера. Спустя ещё пять минут Анже Копитар отличился при игре в меньшинстве.

Четвёртую шайбу «королей» забросил Илья Ковальчук. Российский форвард блестящим броском реализовал большинство, забросив третью шайбу в нынешнем сезоне. В активе 36-летнего нападающего 7 (3+4) очков в восьми матчах при показателе полезности «-8». Окончательный счёт установил Микаэль Баклунд, реализовавший буллит за две минуты до конца матча.