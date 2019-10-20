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Кравец: «Витязь» играл против сильной команды, хороший результат

Кравец: «Витязь» играл против сильной команды, хороший результат
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с казахстанским «Барысом» (2:3 ОТ). Подопечные Кравеца потерпели третье поражение в пяти последних матчах, «Барыс» одержал победу после двух неудач.

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«Во-первых, «Барыс» с победой. У нас в этой игре не всё получалось. Но ребята молодцы, боролись до конца. Хорошее было начало, тяжёлое. Я считаю, играли против сильной команды. Хороший результат, в поездке мы взяли одно очко, поэтому благодарен ребятам, что до конца отборолись. Будем двигаться дальше, у нас ещё две игры в поездке», — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».

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