Кравец: «Витязь» играл против сильной команды, хороший результат
Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с казахстанским «Барысом» (2:3 ОТ). Подопечные Кравеца потерпели третье поражение в пяти последних матчах, «Барыс» одержал победу после двух неудач.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Во-первых, «Барыс» с победой. У нас в этой игре не всё получалось. Но ребята молодцы, боролись до конца. Хорошее было начало, тяжёлое. Я считаю, играли против сильной команды. Хороший результат, в поездке мы взяли одно очко, поэтому благодарен ребятам, что до конца отборолись. Будем двигаться дальше, у нас ещё две игры в поездке», — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».
«Барыс» одолел «Витязь», у Бойда и Сёмина — дубли
- 20 октября 2019
-
17:41
-
17:36
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
16:47
-
16:34
-
16:11
-
15:34
-
15:21
-
15:15
-
14:54
-
14:25
-
14:21
-
13:47
-
13:20
-
13:00
-
12:34
-
12:11
-
12:00
-
11:31
-
11:07
-
11:02
-
10:33
-
10:13
-
10:00
-
09:36
-
09:12
-
09:01
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:43
-
07:15
-
07:01
Партнерский контент