Кагарлицкий: СКА на правильном пути, некогда переживать

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги проигранного матча со «Спартаком» (2:3).



«Проиграли, потому что они забили на одну шайбу больше, чем мы. Всё просто. Где-то реализация, делаем много бросков, нужно использовать момент, наверное, стараться играть попроще. Будем работать над этим компонентом.



Разбираемся с тем, почему много бросков, но чего-то не хватает, исправляем. Считаю, что сегодня играли в принципе неплохо, всю игру в принципе владели инициативой и владели шайбой, но удача не на нашей стороне, будем её возвращать. Анализируем, завтра тренеры всё покажут: ошибки, как это всё исправить. Будем готовиться к следующей игре, сейчас некогда расслабляться, некогда переживать. Будем готовиться дальше.



Со Швец-Роговым мы общались, разговаривали. В принципе, очень хороший парень, очень хороший хоккеист. Понимание есть, будем продолжать общаться. Будем вместе играть, общаться, придумывать какие-то компоненты новые, улучшать игру. Сегодня, скажу, тройкой сыграли достаточно неплохо, только вот обидный гол пропустили, который и привёл к поражению.



Сложно сказать, почему второй раз за две недели проиграли «Спартаку». Завтра тренеры укажут на это всё. Конечно, надо реализовывать моменты, похладнокровнее сыграть и, конечно, надо выигрывать матчи, особенно домашние. Принципиально надо побеждать.



Конечно, чувствуется на льду какая-то нервозность, но в коллективе мы очень много разговариваем с ребятами, все вместе собираемся и с тренерским штабом. Я думаю, мы на правильном пути. Я уверен, что всё наладится», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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