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«Автомобилист» — «Ак Барс»: Ли дебютирует за гостей, Коварж — вне заявки хозяев

«Автомобилист» — «Ак Барс»: Ли дебютирует за гостей, Коварж — вне заявки хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В составе гостей дебютирует нападающий Олег Ли, которого выменяли у СКА. Кроме того в состав вернулся защитник Микаэль Викстранд, а его коллега по амплуа Игорь Ожиганов в заявку не попал. В составе хозяев отсутствует голкипер Якуб Коварж.

«Автомобилист»:

Гросс (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Мацек — Голышев;
Березин — Трямкин, Литовченко — Холланд — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;
Валитов, Суслов, Гареев — Кучерявенко — Обидин.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Лямкин, Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Ли — Основин — Воронков;
Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

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