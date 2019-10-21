«Автомобилист» — «Ак Барс»: Ли дебютирует за гостей, Коварж — вне заявки хозяев

«Автомобилист» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В составе гостей дебютирует нападающий Олег Ли, которого выменяли у СКА. Кроме того в состав вернулся защитник Микаэль Викстранд, а его коллега по амплуа Игорь Ожиганов в заявку не попал. В составе хозяев отсутствует голкипер Якуб Коварж.
«Автомобилист»:
Гросс (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Мацек — Голышев;
Березин — Трямкин, Литовченко — Холланд — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;
Валитов, Суслов, Гареев — Кучерявенко — Обидин.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Лямкин, Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Ли — Основин — Воронков;
Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.
- 21 октября 2019
-
16:12
-
15:34
-
15:00
-
14:51
-
14:44
-
14:24
-
14:17
-
14:03
-
13:28
-
13:14
-
13:03
-
13:00
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
11:59
-
11:25
-
11:12
-
10:43
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:57
-
09:31
-
09:22
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:15
-
07:39
-
06:54
-
06:44
-
05:48