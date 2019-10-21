«Автомобилист» — «Ак Барс»: Ли дебютирует за гостей, Коварж — вне заявки хозяев

«Автомобилист» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В составе гостей дебютирует нападающий Олег Ли, которого выменяли у СКА. Кроме того в состав вернулся защитник Микаэль Викстранд, а его коллега по амплуа Игорь Ожиганов в заявку не попал. В составе хозяев отсутствует голкипер Якуб Коварж.

«Автомобилист»:



Гросс (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Мацек — Голышев;

Березин — Трямкин, Литовченко — Холланд — Секстон;

Мамкин — Бодров, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;

Валитов, Суслов, Гареев — Кучерявенко — Обидин.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Лямкин, Галиев — Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Ли — Основин — Воронков;

Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.