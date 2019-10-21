ЦСКА показал новый дизайн маски голкипера Сорокина

В Сети появились фотографии новой маски основного голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» хоккейного клуба ЦСКА.
В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провёл 11 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав девять побед. Он отражает 94,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,25. Кроме того Илья трижды заканчивал матчи без пропущенных шайб.
В минувшем сезоне Сорокин стал победителем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и был признан самым ценным игроком плей-офф. В 20 матчах плей-офф он одержал 16 побед, отражая 94,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,19. Помимо этого на его счету пять сухих матчей.
Сегодня, 21 октября, ЦСКА проведёт домашний матч с «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск.
- 21 октября 2019
-
17:39
-
17:16
-
17:03
-
16:50
-
16:39
-
16:12
-
15:34
-
15:00
-
14:51
-
14:44
-
14:24
-
14:17
-
14:03
-
13:28
-
13:14
-
13:03
-
13:00
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
11:59
-
11:25
-
11:12
-
10:43
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:57
-
09:31
-
09:22
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25