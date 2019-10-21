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ЦСКА — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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ЦСКА показал новый дизайн маски голкипера Сорокина

ЦСКА показал новый дизайн маски голкипера Сорокина
Хоккей / КХЛ 0

В Сети появились фотографии новой маски основного голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» хоккейного клуба ЦСКА.

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провёл 11 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав девять побед. Он отражает 94,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,25. Кроме того Илья трижды заканчивал матчи без пропущенных шайб.

В минувшем сезоне Сорокин стал победителем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и был признан самым ценным игроком плей-офф. В 20 матчах плей-офф он одержал 16 побед, отражая 94,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,19. Помимо этого на его счету пять сухих матчей.

Сегодня, 21 октября, ЦСКА проведёт домашний матч с «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск.

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