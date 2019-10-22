«Коламбус» Гаврикова в овертайме победил «Торонто» Михеева
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4 ОТ.
Автором победной шайбы стал Густав Нюквист. Еще по голу за «Блю Джекетс» забили Райли Нэш, Пьер-Люк Дюбуа и Александер Веннберг.
У «Мэйпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Каспери Капанен, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер.
На счету Владислава Гаврикова 3 броска в створ и силовой прием за 14.36 на льду. У Ильи Михеева 2 броска и 2 силовых приема за 17.36. Очков российские хоккеисты не набрали.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нэш (Фолиньо) – 02:31' (4x5) 0:2 Дюбуа (Аткинсон, Фолиньо) – 05:52' (5x5) 1:2 Капанен (Марнер, Маззин) – 11:25' (4x5) 2:2 Мэттьюс (Юнссон, Маззин) – 19:21' (5x5) 3:2 Нюландер (Юнссон, Мэттьюс) – 39:43' (5x5) 3:3 Веннберг (Веренски, Джонс) – 50:09' (5x4) 3:4 Нюквист – 61:57' (бул)
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