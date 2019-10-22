«Коламбус» Гаврикова в овертайме победил «Торонто» Михеева

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4 ОТ.



Автором победной шайбы стал Густав Нюквист. Еще по голу за «Блю Джекетс» забили Райли Нэш, Пьер-Люк Дюбуа и Александер Веннберг.



У «Мэйпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Каспери Капанен, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер.



На счету Владислава Гаврикова 3 броска в створ и силовой прием за 14.36 на льду. У Ильи Михеева 2 броска и 2 силовых приема за 17.36. Очков российские хоккеисты не набрали.