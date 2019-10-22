Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей НХЛ за 21 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 21 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

21 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме проиграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4. Подопечные Джона Тортореллы прервали двухматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нэш (Фолиньо) – 02:31' (4x5)   0:2 Дюбуа (Аткинсон, Фолиньо) – 05:52' (5x5)   1:2 Капанен (Марнер, Маззин) – 11:25' (4x5)   2:2 Мэттьюс (Юнссон, Маззин) – 19:21' (5x5)   3:2 Нюландер (Юнссон, Мэттьюс) – 39:43' (5x5)   3:3 Веннберг (Веренски, Джонс) – 50:09' (5x4)   3:4 Нюквист – 61:57' (бул)

«Филадельфия Флайерз» крупно обыграл «Вегас Голден Найтс» — 6:2. Хозяева прервали четырёхматчевую серию неудач.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Конечны (Линдблом, Гостисбер) – 04:15' (5x4)   2:0 Хейз (Лотон, Ворачек) – 26:12' (5x5)   3:0 Раффль (Проворов, Воробьёв) – 26:56' (5x5)   4:0 Нисканен (Кутюрье, Конечны) – 34:24' (5x4)   5:0 Линдблом (Раффль, Санхайм) – 35:19' (5x5)   5:1 Маршессо (Стоун, Карлссон) – 43:15' (5x3)   5:2 Смит (Холден, Меррилл) – 53:30' (5x5)   6:2 Раффль (Стюарт) – 55:38' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» одолел «Колорадо Эвеланш» — 3:1. Хозяева также прервали четырёхматчевую серию поражений. Гости потеряли из-за травмы лидера команды Микко Рантанена.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шенн (Данн, Тарасенко) – 10:07' (5x4)   1:1 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 12:38' (5x4)   2:1 Перрон (Тарасенко, Фолк) – 25:07' (5x5)   3:1 Тарасенко (Шварц, Парэйко) – 35:06' (5x5)

«Даллас Старз» обыграл «Оттаву Сенаторз» — 2:1. Гости потерпели четвёртое поражение кряду. В свою очередь хозяева победили во второй раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Факса (Федун, Янмарк) – 18:58' (5x5)   2:0 Павелски (Бенн, Сегин) – 30:44' (5x4)   2:1 Наместников (Браун, Шабо) – 58:47' (6x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019