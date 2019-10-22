Результаты матчей НХЛ за 21 октября 2019 года
21 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме проиграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4. Подопечные Джона Тортореллы прервали двухматчевую серию поражений.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нэш (Фолиньо) – 02:31' (4x5) 0:2 Дюбуа (Аткинсон, Фолиньо) – 05:52' (5x5) 1:2 Капанен (Марнер, Маззин) – 11:25' (4x5) 2:2 Мэттьюс (Юнссон, Маззин) – 19:21' (5x5) 3:2 Нюландер (Юнссон, Мэттьюс) – 39:43' (5x5) 3:3 Веннберг (Веренски, Джонс) – 50:09' (5x4) 3:4 Нюквист – 61:57' (бул)
«Филадельфия Флайерз» крупно обыграл «Вегас Голден Найтс» — 6:2. Хозяева прервали четырёхматчевую серию неудач.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Конечны (Линдблом, Гостисбер) – 04:15' (5x4) 2:0 Хейз (Лотон, Ворачек) – 26:12' (5x5) 3:0 Раффль (Проворов, Воробьёв) – 26:56' (5x5) 4:0 Нисканен (Кутюрье, Конечны) – 34:24' (5x4) 5:0 Линдблом (Раффль, Санхайм) – 35:19' (5x5) 5:1 Маршессо (Стоун, Карлссон) – 43:15' (5x3) 5:2 Смит (Холден, Меррилл) – 53:30' (5x5) 6:2 Раффль (Стюарт) – 55:38' (5x5)
«Сент-Луис Блюз» одолел «Колорадо Эвеланш» — 3:1. Хозяева также прервали четырёхматчевую серию поражений. Гости потеряли из-за травмы лидера команды Микко Рантанена.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шенн (Данн, Тарасенко) – 10:07' (5x4) 1:1 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 12:38' (5x4) 2:1 Перрон (Тарасенко, Фолк) – 25:07' (5x5) 3:1 Тарасенко (Шварц, Парэйко) – 35:06' (5x5)
«Даллас Старз» обыграл «Оттаву Сенаторз» — 2:1. Гости потерпели четвёртое поражение кряду. В свою очередь хозяева победили во второй раз подряд.
- 22 октября 2019
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- 21 октября 2019
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20:02
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19:19
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