Результаты матчей НХЛ за 21 октября 2019 года

21 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме проиграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4. Подопечные Джона Тортореллы прервали двухматчевую серию поражений.

«Филадельфия Флайерз» крупно обыграл «Вегас Голден Найтс» — 6:2. Хозяева прервали четырёхматчевую серию неудач.

«Сент-Луис Блюз» одолел «Колорадо Эвеланш» — 3:1. Хозяева также прервали четырёхматчевую серию поражений. Гости потеряли из-за травмы лидера команды Микко Рантанена.

«Даллас Старз» обыграл «Оттаву Сенаторз» — 2:1. Гости потерпели четвёртое поражение кряду. В свою очередь хозяева победили во второй раз подряд.