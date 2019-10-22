Маккиннон повторил достижение Жильбера и Лафлёра почти 40-летней давности

«Сент-Луис Блюз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Блюз» прервали серию из четырёх поражений.

Автором единственной шайбы «лавин» стал нападающий Натан Маккиннон. Канадский форвард продлил результативную серию до девяти матчей со старта сезона. Натан стал пятым игроком в истории НХЛ, кому удавались подобные серии в двух сезонах кряду.

Статистика Натана Маккиннона в сезоне-2019/20

Легендарный Уэйн Гретцки на протяжении четырёх сезонов подряд набирал очки в девяти первых матчах чемпионата (1982-1986). По две такие серии выдали Род Жильбер (1971-1973), Ги Лафлёр (1975-1977) и Чарли Симмер (1979-1981).