Монтгомери: сегодня Радулов сыграл лучше. Отмечу, как он читал игру в атаке

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал игру Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:1).
«Сегодня Радулов сыграл лучше. Хочу отметить, как он читал игру в атаке, находил свободное пространство. Он сегодня трижды уходил в отрыв от соперника», — сказал Монтгомери в эфире клубного телевидения.
До матча Монтгомери отмечал негативные моменты в игре российского форварда, объясняя, почему на матч с «Оттавой» Александр был переведён в третье звено.
«Иногда тебе кажется, что ты работаешь, но затем смотришь видеонарезку и видишь, что не двигаешь ногами и не занимаешь правильную позицию. Радулов владеет шайбой, но когда вы в последний раз видели, как он её защищает, продавливает оборону на чужом пятачке, заставляет соперника фолить или отдаёт Сегину передачу на пустые ворота? Это делает Радулов в своей лучшей форме, и он должен вернуться к этому», — сказал специалист до матча.
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