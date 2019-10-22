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Михеев бросил по воротам «Коламбуса» клюшкой Мэттьюса

Михеев бросил по воротам «Коламбуса» клюшкой Мэттьюса
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4 ОТ.

Любопытный эпизод произошёл с нападающим «Торонто» Ильёй Михеевым. В одном из игровых моментов Илья сломал клюшку, после чего бросился к скамейке за другой клюшкой. Российскому форварду одолжил клюшку американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, после чего Михеев продолжил игру и даже бросил по воротам «Коламбуса». Бросок Ильи парировал голкипер «Блю Джекетс» Йоонас Корписало.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Maple Leafs Hotstove

Автором победной шайбы стал Густав Нюквист. Ещё по голу в составе «Блю Джекетс» забили Райли Нэш, Пьер-Люк Дюбуа и Александер Веннберг. У «Мэйпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Каспери Капанен, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер.

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