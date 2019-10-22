Худобин: все проходят через трудные отрезки. Сегодня Радулов старался

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:1) и оценил игру своего одноклубника Александра Радулова.
«Сегодня была отличная командная победа, все были на одной волне. Всё было здорово, вот такой игры мы и ждём. Вообще, сегодня встреча была непростой, потому что работы было немного, а фокус необходимо было сохранять каждую секунду. Но мы победили, что самое главное.
Радулов? Все проходят через трудные отрезки. Он искал свою игру, просто не всё складывалось в его пользу. Сегодня он старался, а голы обязательно придут», — цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.
Радулов провёл на льду 15 минут 27 секунд, успев отметиться шестью бросками. Его одноклубник Денис Гурьянов дважды бросил по воротам за 09.25. Результативными действиями хоккеисты не отметились.
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