«Локомотив» подтвердил заключение контракта с чемпионом мира Пяаярви

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил двухлетний односторонний контракт с нападающим Магнусом Пяаярви, информирует пресс-служба ярославского клуба.
28-летний нападающий в межсезонье покинул «Оттаву Сенаторз». В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 нападающий принял участие в 80 матчах, записав на свой счёт 19 (11+8) баллов при показателе полезности "-14" и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за матч.
Ранее он защищал цвета «Эдмонтон Ойлерз» и «Сент-Луис Блюз». В общей сложности провёл в НХЛ 478 матчей, в которых набрал 128 (63+65) очков при показателе полезности «-53» и 80 минутах штрафа. В АХЛ на его счету 114 (38+76) очков в 160 матчах при показателе полезности «+10» и 26 минутах штрафа.
В 2018 году Пяаярви принял участие в чемпионате мира, забросил три шайбы и помог национальной команде завоевать золотые медали.
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