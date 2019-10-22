Хэнлон: Грабовскому нужно понять, что с игроками дружить нельзя

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон рассказал, что нужно сделать тренеру минского «Динамо» Михаилу Грабовскому, чтобы стать хорошим специалистом.

«Михаил играл очень большую роль в сборной. Его подготовка к тренировкам и матчам — это мировой уровень. Он посвящал значительную часть дня подготовке к тренировке и восстановлению перед следующим занятием. Грабовский часто был в моём офисе, смотрел, как другие игроки действуют в нападении, в большинстве… Когда игрок активно изучает хоккей, он обычно становится впоследствии тренером. Поэтому я не удивился.



Для Михаила сложнее всего то, что многие динамовцы для него почти друзья. Ему нужно понять: чтобы стать хорошим тренером, с игроками дружить нельзя. Если Грабовскому удастся этот переход от менталитета хоккеиста к менталитету тренера, он будет очень успешен. Но ради работы ему придётся пожертвовать временем, уделяемым семье. Коучам необходима серьёзная поддержка со стороны близких. Правда, чем дольше ты в браке, тем это легче. Будет здорово, если звёздный белорусский игрок станет звёздным тренером», — цитирует Хэнлона tut.by.