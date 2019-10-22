Вице-президент «Амура» — о штрафе за Гулявцева: всё по закону. Никаких вопросов
Вице-президент «Амура» Александр Филиппенко прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги наложить денежный штраф на хабаровский клуб за поведение главного тренера Александра Гулявцева.
В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:5) главный тренер «Амура» угрожал главному арбитру Виктору Гашилову сжечь его машину, высказывание специалиста попало в видеотрансляцию. Решением КХЛ клуб был оштрафован на 300 тыс. рублей.
«Всё справедливо, по регламенту. Принятое решение не обсуждается. У нас никаких вопросов нет. У Гулявцева тоже, я думаю. Гулявцев так пошутил? Есть регламент, основополагающий документ, закон. Лига сделала всё по закону», — цитирует Филиппенко ТАСС.
«Я тебе в Перми машину сожгу». Тренер «Амура» пообщался с судьёй на языке 90-х
Александру Гулявцеву не понравились судейские решения его земляка Виктора Гашилова в матче «Амур» — «Динамо» Москва.
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