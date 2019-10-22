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«Детройт» вновь вызвал Евгения Свечникова из фарм-клуба

«Детройт» вновь вызвал Евгения Свечникова из фарм-клуба
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» вызвал из своего фарм-клуба в АХЛ нападающего Евгения Свечникова, информирует североамериканский журналист Анзар Хан в своём «твиттере».

22-летний россиянин во время предсезонной подготовки набрал 4 (2+2) очка в 5 матчах, после чего был сначала командирован в клуб АХЛ, а затем вызван обратно, однако так и не был задействован в сезоне НХЛ.

«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. В матчах прошлого регулярного чемпионата Свечников-старший участия не принимал из-за травмы крестообразных связок правой ноги. В НХЛ 21-летний форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «–2».

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