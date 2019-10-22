Цулыгин: буллиты — не игра «Салавата», будем тренировать

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с омским «Авангардом» (1:2 Б).



«Поздравляю соперника с победой. Два периода была абсолютно ровная и боевая игра. Ни мы не могли создать какие-то моменты, ни соперник, но они забили гол со вбрасывания. Ребята не дрогнули, и всё равно была обоюдоострая и жёсткая игра, при очень хорошей защите с обеих сторон. В третьем периоде, несмотря на то что мы играли в пять защитников, потому что Коледов выпал, ребята нашли в себе силы и очень здорово провели его. Если взять статистику по всей игре, это был наш лучший период. Хорошо, что забили гол за четыре секунды до конца. Было бы обидно, если бы это не удалось.



По буллитам скажем так: это не наша игра, никак у нас с буллитами не получается, к сожалению. Будем работать, тренировать буллиты и вратарей, чтобы в следующий раз выиграть», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».

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