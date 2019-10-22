СКА — «Нефтехимик»: гол Якупова засчитали после двух просмотров

В третьем периоде матча петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика» заброшенной шайбой отметился форвард «армейцев» Наиль Якупов. Гол российского нападающего дважды просмотрели на повторе судьи, но подтвердили взятие ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



СКА



Самонов (Хелльберг);

Дыбленко – Зуб, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;

Токранов – Зубарев, Кагарлицкий – Швец-Роговой – Бурдасов;

Рукавишников – Галенюк, Якупов – Кемппайнен – Карпов;

Земчёнок, Дергачёв – Каблуков – Кетов, Марченко.



«Нефтехимик»



Шарыченков (Барулин);

Пайгин – Мёрфи, Уайт – Митчелл – Порядин;

Брынцев – Шарипзянов, Черников – Куликов – Хайруллин;

Сергеев – Рясенский, Падакин – Берглунд – Энлунд;

Шарифьянов – Захарчук, Грошев – Рыбаков – Шиксатдаров.