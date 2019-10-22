Вудкрофт: заброшенная шайба чересчур раскрепостила минское «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с «Барысом» (1:2 Б).



«Мы разочарованы тем, что не удалось добиться результата. Я думаю, что мы по большей части матча действовали неплохо, как команда, следовали плану на поединок. Когда мы забили, почувствовалось облегчение у игроков, наконец-то мы смогли прервать голевую засуху. Это раскрепостило и расслабило хоккеистов, даже чересчур. Есть над чем работать, например, когда мы ведем в счете, то не можем контролировать ход встречи.



После того, как мы забили, «Барыс» перехватил инициативу и отталкивался от своей игры. В третьем периоде мы бросили 14 раз — это хороший результат и определенный позитив. Ну, а в овертайме были шансы у обеих дружин. Сегодня мы отсмотрим игру. Что было хорошо и что плохо. Из того, что было хорошо возьмем позитив, а над тем, что было плохо, начнем работу уже завтра», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.



Минское «Динамо» проиграло шестой матч подряд, уступив «Барысу»