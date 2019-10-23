«Ванкувер» забросил пять шайб в заключительном периоде и обыграл «Детройт»

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Поединок состоялся на стадионе «Литтр Сизарс-арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.

Перед третьим периодом «Детройт» вёл в счёте 2:0. Однако, в заключительном отрезке «Ванкувер» забросил 5 шайб в ворота своего соперника и одержал победу в матче. Главным героем встречи стал Бо Хорват, который забил 3 гола. Еще по одному разу в составе победителей отличились Джейк Виртанен и Тим Шаллер.

Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечкинов провел на площадке 7 минут и 28 секунд и не отличился результативными действиями.

В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Детройт» сыграет с «Оттавой Сенаторз».