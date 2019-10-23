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«Ванкувер» забросил пять шайб в заключительном периоде и обыграл «Детройт»

«Ванкувер» забросил пять шайб в заключительном периоде и обыграл «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Поединок состоялся на стадионе «Литтр Сизарс-арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.

Перед третьим периодом «Детройт» вёл в счёте 2:0. Однако, в заключительном отрезке «Ванкувер» забросил 5 шайб в ворота своего соперника и одержал победу в матче. Главным героем встречи стал Бо Хорват, который забил 3 гола. Еще по одному разу в составе победителей отличились Джейк Виртанен и Тим Шаллер.

Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечкинов провел на площадке 7 минут и 28 секунд и не отличился результативными действиями.

В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Детройт» сыграет с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Манта (Гронек, Бертуцци) – 16:08' (5x3)   2:0 Холовски (Хиросе, Атанасиу) – 29:19' (4x3)   2:1 Хорват (Петтерссон, Хьюз) – 41:42' (5x4)   2:2 Хорват (Хьюз, Миллер) – 43:13' (5x4)   2:3 Виртанен (Ливо, Бенн) – 52:19' (5x5)   2:4 Шаллер (Петтерссон) – 54:21' (5x5)   2:5 Хорват (Миллер, Бенн) – 58:48' (en)
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