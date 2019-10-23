«Нэшвилл» разгромил «Анахайм». «Миннесота» обыграла «Эдмонтон»

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Таким образом, «Нэшвилл» одержал первую победу за последние два матча регулярного чемпионата НХЛ. «Анахайм» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Анахайм» сыграет с «Даллас Старз».

В параллельном матче «Миннесота Уайд» обыграл «Эдмонтон Ойлезр». Поединок, который состоялся на стадионе «Эксел Энерджи-центре», завершился победой хозяев со счётом 3:0.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а «Эдмонтон» проведет встречу с «Вашингтон Кэпиталз».