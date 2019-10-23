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«Нэшвилл» разгромил «Анахайм». «Миннесота» обыграла «Эдмонтон»

«Нэшвилл» разгромил «Анахайм». «Миннесота» обыграла «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Таким образом, «Нэшвилл» одержал первую победу за последние два матча регулярного чемпионата НХЛ. «Анахайм» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Анахайм» сыграет с «Даллас Старз».

В параллельном матче «Миннесота Уайд» обыграл «Эдмонтон Ойлезр». Поединок, который состоялся на стадионе «Эксел Энерджи-центре», завершился победой хозяев со счётом 3:0.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а «Эдмонтон» проведет встречу с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Йози (Дюшейн, Эллис) – 11:23' (5x3)   2:0 Сиссонс – 16:19' (5x5)   3:0 Гримальди (Бонино, Йози) – 20:35' (5x5)   4:0 Экхольм – 30:08' (4x5)   4:1 Гецлаф – 43:59' (5x5)   5:1 Арвидссон – 44:30' (5x5)   6:1 Йернкрок (Арвидссон, Туррис) – 48:19' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стаал (Гринвей, Цуккарелло) – 11:33' (5x5)   2:0 Стаал (Суси, Гринвей) – 12:48' (5x5)   3:0 Хант (Дамба, Стаал) – 16:46' (5x4)
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