«Нэшвилл» разгромил «Анахайм». «Миннесота» обыграла «Эдмонтон»
«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Таким образом, «Нэшвилл» одержал первую победу за последние два матча регулярного чемпионата НХЛ. «Анахайм» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Анахайм» сыграет с «Даллас Старз».
В параллельном матче «Миннесота Уайд» обыграл «Эдмонтон Ойлезр». Поединок, который состоялся на стадионе «Эксел Энерджи-центре», завершился победой хозяев со счётом 3:0.
В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а «Эдмонтон» проведет встречу с «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Йози (Дюшейн, Эллис) – 11:23' (5x3) 2:0 Сиссонс – 16:19' (5x5) 3:0 Гримальди (Бонино, Йози) – 20:35' (5x5) 4:0 Экхольм – 30:08' (4x5) 4:1 Гецлаф – 43:59' (5x5) 5:1 Арвидссон – 44:30' (5x5) 6:1 Йернкрок (Арвидссон, Туррис) – 48:19' (5x5)
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