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Голкиперы «Миннесоты» оформили второй комбинированный шат-аут в истории клуба

Голкиперы «Миннесоты» оформили второй комбинированный шат-аут в истории клуба
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч, который состоялся на стадионе «Эксел Энерджи-центре», завершился победой хозяев со счётом 3:0.

В воротах «дикарей» матч начинал Деван Дубник. Канадский голкипер отыграл 22 минуты, отразив девять бросков. В начале второго период Деван травмировался и уступил место в воротах Алексу Стэлоку. Американский вратарь отразил 16 бросков, благодаря чему голкиперы «Миннесоты» оформили второй комбинированный шат-аут в истории клуба. 5 декабря 2015 года Дубник и Дарси Кемпер отыграли на ноль в матче с «Колорадо Эвеланш».

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а «Эдмонтон» проведет встречу с «Вашингтон Кэпиталз».

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