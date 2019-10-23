Светлов — об 1:4: с нашей стороны была неплохая игра, Бочаров сыграл хорошо
Главный тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:4), а также ответил на вопрос о возвращении в состав опытного форварда Константина Глазачева, из-за травмы пропустившего последние матчи приморского клуба.
«С нашей стороны была неплохая игра. Сыграли с хорошим движением, создавали моменты, в том числе при игре в большинстве. Но не реализовали свои шансы, вратарь «Динамо» (Иван Бочаров. — Прим. «Чемпионата») сыграл хорошо. У нас же были ошибки, которыми воспользовался соперник.
Глазачев завтра тренируется с командой и должен быть готов к следующей игре», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Московское «Динамо» на выезде победило «Адмирал», у Яшкина — дубль
- 23 октября 2019
-
16:23
-
16:14
-
16:11
-
15:45
-
15:36
-
15:32
-
15:29
-
15:26
-
15:23
-
15:01
-
14:49
-
14:40
-
14:21
-
14:19
-
14:00
-
13:38
-
13:35
-
13:14
-
13:05
-
12:49
-
12:29
-
12:02
-
11:45
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:30
-
10:12
-
10:01
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:20
Партнерский контент