Светлов — об 1:4: с нашей стороны была неплохая игра, Бочаров сыграл хорошо

Главный тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:4), а также ответил на вопрос о возвращении в состав опытного форварда Константина Глазачева, из-за травмы пропустившего последние матчи приморского клуба.

«С нашей стороны была неплохая игра. Сыграли с хорошим движением, создавали моменты, в том числе при игре в большинстве. Но не реализовали свои шансы, вратарь «Динамо» (Иван Бочаров. — Прим. «Чемпионата») сыграл хорошо. У нас же были ошибки, которыми воспользовался соперник.

Глазачев завтра тренируется с командой и должен быть готов к следующей игре», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.