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Ю. Петров: может, без первого необязательного гола игра сложилась бы иначе

Ю. Петров: может, без первого необязательного гола игра сложилась бы иначе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» Юрий Петров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:4), назвав гол Максима Афиногенова одним из ключевых моментов матча.

«У нас были моменты для гола, просто мы их вовремя не реализовали. Соперник реализовал, вот и всё. Первый гол необязательный был. Может, без него игра сложилась бы иначе. Ребята старались, может, было слишком много желания, давали сопернику убегать в контратаки.

Не думаю, что наше место в турнирной таблице на нас давит. Ребята знают, что нам очки нужны. Впереди ещё целый сезон. Изучали матч «Динамо» с «Амуром», они там тоже забивали на контратаках. Сегодня у «Динамо» были схожие моменты», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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