Береснев: игроки «Сочи» пытаются выйти из нашей психологической ситуации

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Леонид Береснев подвёл итоги матча с «Амуром» (1:2).



«В первую очередь, хочу поздравить коллегу с победой. Хорошая игра, боевая. Держала и зрителей, и нас – тренерский штаб, постоянно в напряжении. Обидно, что проиграли. Есть хорошие моменты со стороны нашей команды. Мы сегодня бились – это показывали такие моменты, как ловля шайбы на себя. Ребята делают попытки выйти из этой психологической ситуации, в которую мы попали. Сегодня «тигр» оказался сильнее «леопарда». Будем готовится к следующей игре. Повторюсь, что сдвиги в психологическом плане уже есть. Даже игра «3 на 5» показала, что есть определенный потенциал сломать эту неприятную ситуацию», — цитирует тренера официальный сайт ХК «Сочи».

ХК «Сочи» уступил «Амуру» и потерпел восьмое поражение подряд