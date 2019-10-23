Панарина отправили во второе звено «Нью-Йорк Рейнджерс»
Стали известны сочетания первых двух атакующих троек «Нью-Йорк Рейнджерс» на тренировочном занятии, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.
Как сообщается, российский нападающий Артемий Панарин переведён из первого звена во второе, где он занимался с Райаном Строумом и Павлом Бучневичем. В первом звене тренеры пробовали сочетание Крис Крайдер — Мика Зибанеджад — Каапо Какко.
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн. Он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
Дерзкий финн хочет играть с Панариным! В 18 лет он уже критикует тренера
Голов почти нет, но он хочет много игрового времени.
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