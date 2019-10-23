Яруллин — о травме Ткачёва: хоккей — опасный вид спорта, никто не застрахован

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (0:1 Б).



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Не получилось забить. Была упорная игра, интересная. Думаю, и соперник хорошо играл, и мы неплохо. Получилось так, как получилось. Все в равных условиях, у всех игры идут часто. Да, конечно, где-то мы были не первой свежести, но и соперник так же. Все команды в равных условиях находятся, это не оправдание.



Травма Ткачёва? Это хоккей, опасный вид спорта, и никто от этого не застрахован. Будем молиться за состояние Вовы, желаем ему здоровья», — приводит слова Яруллина официальный сайт казанского клуба.

Жуткая травма в «Ак Барсе». Ткачёв лежал без движения и уехал на носилках Результаты матча с «Магниткой» отошли на второй план.