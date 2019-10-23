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Яруллин — о травме Ткачёва: хоккей — опасный вид спорта, никто не застрахован

Яруллин — о травме Ткачёва: хоккей — опасный вид спорта, никто не застрахован
Хоккей / КХЛ 0

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (0:1 Б).

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«Не получилось забить. Была упорная игра, интересная. Думаю, и соперник хорошо играл, и мы неплохо. Получилось так, как получилось. Все в равных условиях, у всех игры идут часто. Да, конечно, где-то мы были не первой свежести, но и соперник так же. Все команды в равных условиях находятся, это не оправдание.

Травма Ткачёва? Это хоккей, опасный вид спорта, и никто от этого не застрахован. Будем молиться за состояние Вовы, желаем ему здоровья», — приводит слова Яруллина официальный сайт казанского клуба.

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