«Амур» жжёт – «Трактор» тушит. Челябинский клуб представил проморолик к матчу

Пресс-служба «Трактора» представила проморолик к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча состоится 26 октября в Челябинске, начало — в 15:00 мск. В основу афиши к матчу пресс-служба челябинцев положила шутку главного тренера «Амура» Александра Гулявцева.
«Главный тренер хабаровчан Александр Гулявцев в одной из прошлых игр обратился к знакомому арбитру (они оба из Перми), пообещав сжечь тому машину. «Трактор» уже готов остудить пыл гостей и потушить их амбиции.
«Амур» жжёт – «Трактор» тушит! Искра, буря, безумие! Пора брать огнеопасную ситуацию под контроль ✋ Уже в эту субботу «черно-белые» выйдут на домашний лёд – и команде очень нужна ваша поддержка», — говорится в сообщении пресс-службы «Трактора».
Видео можно посмотреть в официальной группе «Трактора» во «ВКонтакте».
- 24 октября 2019
-
11:00
-
10:56
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:59
-
08:32
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:49
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:32
-
06:21
-
06:15
-
06:11
-
06:03
-
05:56
-
05:26
-
00:00
- 23 октября 2019
-
23:40
-
23:19
-
23:00
-
22:47
-
22:16
-
21:58
-
21:37
-
21:05
-
20:56
-
20:47
-
20:32