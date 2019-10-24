«Амур» жжёт – «Трактор» тушит. Челябинский клуб представил проморолик к матчу

Пресс-служба «Трактора» представила проморолик к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча состоится 26 октября в Челябинске, начало — в 15:00 мск. В основу афиши к матчу пресс-служба челябинцев положила шутку главного тренера «Амура» Александра Гулявцева.

«Главный тренер хабаровчан Александр Гулявцев в одной из прошлых игр обратился к знакомому арбитру (они оба из Перми), пообещав сжечь тому машину. «Трактор» уже готов остудить пыл гостей и потушить их амбиции.

«Амур» жжёт – «Трактор» тушит! Искра, буря, безумие! Пора брать огнеопасную ситуацию под контроль ✋ Уже в эту субботу «черно-белые» выйдут на домашний лёд – и команде очень нужна ваша поддержка», — говорится в сообщении пресс-службы «Трактора».

Видео можно посмотреть в официальной группе «Трактора» во «ВКонтакте».