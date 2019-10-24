Сошников: было неприятно, когда фанаты «Салавата» стали свистеть

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1 ОТ). В овертайме подмосковный клуб был наказан удалением за нарушение численного состава. Это большинство реализовал оформивший дубль Сошников.

«Непонятная игра была с нашей стороны, если честно. В первом периоде подумали, что слишком легко будет, упустили преимущество, а потом уже было сложно войти в игру. Второй период сыграли безобразно. Хорошо, что в конце третьего немножко поднажали, были моменты, и реализовали два раза большинство в матче.

Моя результативность в матчах с «Витязем»? Даже не знаю. Просто так получилось. Реализация большинства? Немножко поменялись местами, попробовали что-то новое. Всё равно у нас многое не получалось, но никому не нужно расстраиваться, нужно продолжать работать. «Витязь» тоже очень активно играет в меньшинстве. Если я не ошибаюсь, у них одна из лучших спецбригад меньшинства. Она ведь не просто так лучшая.

Сегодня мы забили два гола, и когда фанаты стали свистеть, было неприятно, если честно. Химия в нашем звене с переводом Сакари Маннинена? Да, я понимаю, как он играет: прямолинейно. Знаешь, чего от него ожидать. Мне нравится с ним играть, но нам нужно ещё поработать над взаимопониманием», — цитирует Сошникова пресс-служба КХЛ.