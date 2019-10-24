И. Никитин: если бы ЦСКА забросил одну шайбу, ничего бы не поменялось

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3).

«Мы сегодня недостаточно сделали для победы, особенно над такой хорошей и организованной командой как „Йокерит“. Там опытные ребята, они знают, как играть в определённых ситуациях. У нас были какие-то моменты, но их оказалось недостаточно. После игры мы обратили внимание ребят на то, что нужно уметь перестраиваться в подобных ситуациях. Но сегодня „Йокерит“ заслужил победить больше, чем мы.

Почему не смогли забить ни одного гола? А какая разница? Забросили бы одну, ничего бы не поменялось. Есть много нюансов, в которых мы проиграли – борьба за нейтральные шайбы, подборы, вторые подборы. Страсти не хватало. С такими командами это не проходит, в этом и проблема.

Наелись победами? Думаю, не без этого. Мы тоже люди, ребята не исключение. Не могу сказать, когда был проигран матч. Шанс есть всегда. Пока не было сирены, всегда есть шанс выиграть, даже если ты играешь очень плохо. У любой, даже самой плохой, команды в самой плохой игре всегда есть шанс, которым можно воспользоваться.

Нам не хватило мотивации? В профессиональном спорте нехватка мотивации означает конец карьеры. У нас просто было недостаточно концентрации. Не думаю, что мы имели колоссальное преимущество. Видимое, может, и имели, а по игровым моментам преимущества не было.

Только один россиянин в первой пятёрке? А почему вы считаете, что это первая пятёрка? В протоколе первой не всегда идёт первая пятёрка.

Не готов сказать, присоединятся ли к команде травмированные игроки в следующем матче. Они восстанавливаются. Соперник будет серьёзный, поэтому рисковать здоровьем не хочется. Если будут на сто процентов готовы, тогда рассмотрим возможность их возвращения в состав», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.