Скабелка: с победой «Торпедо»… то есть «Локомотив». Думаю, это не страшно

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

«С победой «Торпедо»… то есть «Локомотив». Извините. Думаю, это не очень страшно. Всегда приятно играть в Ярославле. Здесь хорошие и преданные болельщики. Нам тяжело даются последние игры. Трудно забивать шайбы и набирать очки. Тем не менее, хочу сказать, что мы берём очки. Это хорошо. Но когда ведёшь 2:0 надо играть иначе. У нас пропала дисциплина по сравнению с первым периодом.

Соперник прибавил, и мы начали откатываться, стали отдавать пространство и «Локомотив» воспользовался этим. В третьем периоде у нас были неплохие моменты, но забить не удалось. Это уже пятый для нас овертайм подряд. До этого два выиграли и два проиграли. Но, мы уезжаем с очками — это не так плохо.

Конечно, установки отходить назад не было. Забили две шайбы и могли вести крупнее. Были моменты. Когда позволили сравнять счёт – почувствовали себя неуверенно. Тангрэди травмирован, у него сейчас повреждение. Поэтому его пока не видно», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Отметим, что в бытность игроком Андрей Скабелка играл в Ярославле, когда клуб ещё назывался «Торпедо».