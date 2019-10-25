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«Адмирал» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

24 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» — 2:1 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Сошников (Хартикайнен, Умарк) – 12:13' (5x4)   1:1 Гребенщиков (Няттинен, Аалтонен) – 41:48' (5x5)   2:1 Сошников (Хартикайнен, Умарк) – 62:38' (4x3)

«Северсталь» уступила «Нефтехимику» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Хохлов – 37:56' (5x4)   1:1 Уайт (Мёрфи, Пайгин) – 43:11' (5x5)   1:2 Митчелл (Уайт) – 63:31' (3x3)

«Торпедо» проиграло «Спартаку» — 1:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Ураков (Ильин) – 14:26' (4x5)   1:1 Даугавиньш (Вишневский, Зубов) – 21:15' (5x5)   1:2 Хохлачёв (Херсли, Рылов) – 39:18' (5x4)   1:3 Ганзл – 59:40' (en)

«Локомотив» одержал волевую победу в матче с «Барысом» — 3:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Асетов (Шалапов) – 22:45' (5x5)   0:2 Старченко (Найт, Бойд) – 23:30' (5x5)   1:2 Каюмов (Коваленко, Черепанов) – 30:22' (5x5)   2:2 Санников (Накладал, Рафиков) – 35:41' (5x5)   3:2 Рафиков (Да Коста) – 60:59' (3x3)

ЦСКА потерпел поражение в матче с «Йокеритом» — 0:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Мяэналанен (Анттила, Лехтонен) – 27:10' (5x5)   0:2 Йоэнсуу (Норман, Грант) – 43:04' (5x4)   0:3 Норман (О'Нилл) – 59:54' (en)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

Новым главным тренером ХК «Сочи» станет Александр Андриевский
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