Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

24 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» — 2:1 ОТ.

«Северсталь» уступила «Нефтехимику» — 1:2 ОТ.

«Торпедо» проиграло «Спартаку» — 1:3.

«Локомотив» одержал волевую победу в матче с «Барысом» — 3:2 ОТ.

ЦСКА потерпел поражение в матче с «Йокеритом» — 0:3.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.