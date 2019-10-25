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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 24 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 24 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах дня приняли участие 17 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил второй дубль в сезоне. Российский форвард побил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах. Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов оформил первый дубль в карьере, а его одноклубник Александр Радулов всего во второй раз в НХЛ с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче. По голу забили нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов. Одноклубник Панарина Павел Бучневич сделал результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «+3». Полезность Панарина составила «+4».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»19 из 2479,25:6 Б
Варламов«Айлендерс»21 из 2391,34:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Рейнджерс»1+0+40200-19.05
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1+30420-16.50
А. Свечников (н)«Каролина»0+0-30220-17.43
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-10301-14.47
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00513014%11.15
Тарасенко«Сент-Луис»0+000210-04.37
Гурьянов (н)«Даллас»2+0+20310-10.52
Радулов (н)«Даллас»0+002011-12.32
Дадонов (н)«Флорида»1+0+20101-16.49
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0-12920-22.35
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00210064%16.55
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-30023-24.18
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+34121-22.06
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10111-13.44
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-20000-16.55
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