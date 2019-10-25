Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 24 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах дня приняли участие 17 российских хоккеистов.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил второй дубль в сезоне. Российский форвард побил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах. Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов оформил первый дубль в карьере, а его одноклубник Александр Радулов всего во второй раз в НХЛ с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче. По голу забили нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов. Одноклубник Панарина Павел Бучневич сделал результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «+3». Полезность Панарина составила «+4».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|19 из 24
|79,2
|5:6 Б
|Варламов
|«Айлендерс»
|21 из 23
|91,3
|4:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|+4
|0
|2
|0
|0
|-
|19.05
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+3
|0
|4
|2
|0
|-
|16.50
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-3
|0
|2
|2
|0
|-
|17.43
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|1
|-
|14.47
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|5
|1
|3
|0
|14%
|11.15
|Тарасенко
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|04.37
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|2+0
|+2
|0
|3
|1
|0
|-
|10.52
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|0
|1
|1
|-
|12.32
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+2
|0
|1
|0
|1
|-
|16.49
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|-1
|2
|9
|2
|0
|-
|22.35
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|0
|64%
|16.55
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-3
|0
|0
|2
|3
|-
|24.18
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+3
|4
|1
|2
|1
|-
|22.06
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|13.44
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|-
|16.55
- 25 октября 2019
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09:33
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09:20
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09:05
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08:54
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08:50
-
08:31
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:20
-
07:15
-
07:07
-
07:01
-
06:51
-
06:47
-
06:17
-
06:00
-
05:54
-
05:23
-
04:57
-
04:33
-
04:20
-
03:57
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02:44
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00:00
- 24 октября 2019
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23:45
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23:30
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23:14
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23:05
-
22:54
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22:43
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22:39
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22:32
-
22:21
-
22:14
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