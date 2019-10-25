Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 24 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах дня приняли участие 17 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил второй дубль в сезоне. Российский форвард побил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах. Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов оформил первый дубль в карьере, а его одноклубник Александр Радулов всего во второй раз в НХЛ с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче. По голу забили нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов. Одноклубник Панарина Павел Бучневич сделал результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «+3». Полезность Панарина составила «+4».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 19 из 24 79,2 5:6 Б Варламов «Айлендерс» 21 из 23 91,3 4:2