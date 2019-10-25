Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Эдмонтона»: я бы хотел, чтобы он не забил, но это же Овечкин!

Защитник «Эдмонтона»: я бы хотел, чтобы он не забил, но это же Овечкин!
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Итан Бир прокомментировал игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в победном для «нефтяников» матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (4:3 ОТ).

«Если говорить честно, то я, как защитник, надеялся, что Овечкин не забьёт. Но было приятно увидеть, что он действительно игрок экстра-класса. Впрочем, никто из нас особо не расстроился. Это ведь Овечкин, верно?», — сказал Бир, который впервые играл против Овечкина.

В этом матче Овечкин оформил голевой дубль и установил новый рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах. Александр реализовал большинство в 125-й раз за карьеру в НХЛ в гостевых матчах, что отныне является новым рекордом лиги. Российский нападающий превзошёл результат Бретта Халла (124).

Нереальный Овечкин! 250 голов в большинстве и новый рекорд в НХЛ
А ещё до лидерства в споре снайперов сезона остался один гол.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019