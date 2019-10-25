Защитник «Эдмонтона»: я бы хотел, чтобы он не забил, но это же Овечкин!

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Итан Бир прокомментировал игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в победном для «нефтяников» матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (4:3 ОТ).
«Если говорить честно, то я, как защитник, надеялся, что Овечкин не забьёт. Но было приятно увидеть, что он действительно игрок экстра-класса. Впрочем, никто из нас особо не расстроился. Это ведь Овечкин, верно?», — сказал Бир, который впервые играл против Овечкина.
В этом матче Овечкин оформил голевой дубль и установил новый рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах. Александр реализовал большинство в 125-й раз за карьеру в НХЛ в гостевых матчах, что отныне является новым рекордом лиги. Российский нападающий превзошёл результат Бретта Халла (124).
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