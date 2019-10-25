Кольяно — о Гурьянове: сегодня увидели, каким игроком он может быть
Нападающий «Даллас Старз» Эндрю Кольяно прокомментировал игру российского форварда Дениса Гурьянова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (2:1).
«Сегодня мы увидели, каким игроком он может быть с такой скоростью. Он забил два первоклассных гола, которые сегодня стали решающими», — цитирует Кольяно пресс-служба НХЛ.
В составе «звёзд» обе шайбы забил россиянин Денис Гурьянов, который дважды отличился в первом периоде. Для россиянина это первый дубль в НХЛ. Во второй двадцатиминутке Макс Комтуа сократил разницу в счёте, однако больше во встрече шайб заброшено не было.
Форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 12.23 и не отметился результативными действиями.
Главный тренер «Далласа»: Гурьянов готов стать полноправным игроком НХЛ
- 25 октября 2019
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