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Кольяно — о Гурьянове: сегодня увидели, каким игроком он может быть

Кольяно — о Гурьянове: сегодня увидели, каким игроком он может быть
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Эндрю Кольяно прокомментировал игру российского форварда Дениса Гурьянова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (2:1).

«Сегодня мы увидели, каким игроком он может быть с такой скоростью. Он забил два первоклассных гола, которые сегодня стали решающими», — цитирует Кольяно пресс-служба НХЛ.

В составе «звёзд» обе шайбы забил россиянин Денис Гурьянов, который дважды отличился в первом периоде. Для россиянина это первый дубль в НХЛ. Во второй двадцатиминутке Макс Комтуа сократил разницу в счёте, однако больше во встрече шайб заброшено не было.

Форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 12.23 и не отметился результативными действиями.

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