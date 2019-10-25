Светлов: не удалось достучаться до игроков «Адмирала», было много брака и ошибок

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги матча с ХК «Сочи», в котором дальневосточники уступили со счётом 1:3.

«Сложно объяснить такую игру в нашем исполнении. Наверное, игра с московским «Динамо» отняла у нас много сил. Не совсем достучался до ребят, которые подумали, что легко обыграют соперника, проигравшего до этого восемь матчей подряд. Но ХК «Сочи» показал хорошую игру, мы к этому были не готовы. Совершили много брака и ошибок, которых хватит на две-три игры.

Пришлось принять жёсткие меры, перейти на игру в три звена. Один гол отыграли, но немного не хватило, чтобы забить второй гол. Будем делать выводы и дальше готовиться. Если подняли планку, то её надо держать», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

