Береснев: ХК «Сочи» давно шёл к этой победе, сами понимаете наше положение
Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Леонид Береснев прокомментировал победу клуба в выездном матче с «Адмиралом», завершившимся со счётом 3:1 в пользу его подопечных.
«Давно шли к этой победе, но где-то не хватало голов. Сегодня у нас было много моментов, мы могли решить исход матча ещё во втором периоде.
Расстроил «гол в раздевалку», но я благодарен команде за самоотдачу в третьем периоде, когда приходилось много обороняться, в том числе при игре в меньшинстве. Сами понимаете, в каком положении мы находимся. Через такие матчи рождается команда», — передаёт слова Береснева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Победа над «Адмиралом» позволила «Сочи» прервать восьмиматчевую серию поражений.
«Сочи» на выезде обыграл «Адмирал», прервав серию поражений из восьми матчей
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