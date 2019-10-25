Макгрегор: Овечкин — огромный правильный русский мужик

Известный боец ММА Конор Макгрегор поделился мнением о фотографии с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, которую он сделал в мае нынешнего года.



«Посмотрите, какой огромный кулак у Овечкина. Это огромный правильный русский мужик. Он очень известный русский хоккеист. На самом деле он выступает в Штатах, играет за «Вашингтон». Но это абсолютно феноменальный человек, игрок. Посмотрите ещё на его улыбку — там совсем нет зубов, что часто случается с хоккеистами. Наверное, мой кулак больше, но и у него тоже крупный.



Почему подписал фото «Рукописи не горят»? Мне просто кажется, что это довольно известная цитата в русской культуре, и я хотел показать своё уважение к русскому народу. Вы действительно феноменальные ребята, честные, трудолюбивые. Вы — нация, которая борется. Я вас очень уважаю за это. Для меня была большая честь встретиться с Овечкиным и быть гостем Путина на финале мундиаля. Я хотел бы выразить уважение — это большая честь», — сказал Макгрегор в эфире программы «Вечерний Ургант».

Макгрегор признался в любви к водке