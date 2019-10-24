Макгрегор признался в любви к водке

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал, что ему нравится водка, но подчеркнул, что не станет употреблять алкоголь во время подготовки к поединку. На пресс-конференции в Москве Макгрегор рассказал, когда вернётся в октагон, но не сообщил, кто станет его соперником.

«Я не стану употреблять алкоголь во время подготовки к бою. Мне нравится виски, но я воздержусь. Это будет непросто, потому что меня будут заставлять попробовать.

Русские же пьют водку, разбираются в хорошем алкоголе. Я пробовал водку, и она прекрасна», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 4 поражения.

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