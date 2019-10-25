«Металлург» всухую обыграл «Автомобилист» и одержал четвёртую победу подряд

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ильи Воробьёва.



«Магнитка» открыла счёт на последней минуте первого периода стараниями Алексея Береглазова, реализовавшего численный перевес. Во втором периоде преимущество гостей укрепил Брэндон Козун. На 56-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил Максим Матушкин. Голкипер гостей Василий Кошечкин записал на свой счёт шат-аут.



Клуб из Екатеринбурга потерпел шестое поражение подряд, а «Магнитка» продлила победную серию до четырёх матчей. 27 октября «Металлург» проведёт выездной матч с «Сибирью», а «Автомобилист» сыграет в Новосибирске 29-го числа.