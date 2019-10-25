«Металлург» вытеснил «Автомобилист» из зоны плей-офф на Востоке

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ильи Воробьёва.



Подопечные Андрея Мартемьянова продлили серию поражений до шести матчей. После поражения от «Магнитки» клуб из Екатеринбурга опустился на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и выпал из зоны плей-офф. В свою очередь «Металлург» переместился на восьмое место, команда Воробьёва опережает соперника по дополнительным показателям.



«Магнитка» открыла счёт на последней минуте первого периода стараниями Алексея Береглазова, реализовавшего численный перевес. Во втором периоде преимущество гостей укрепил Брэндон Козун. На 56-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил Максим Матушкин.

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