Мартемьянов: команде поможет любая победа. В овертайме, по буллитам — неважно

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями после поражения в матче с «Металлургом» (0:3).



Не помешала бы пауза на Евротур? Зачем? Календарь есть календарь, едем в поездку сейчас. Там будем играть. Паузу, конечно, используем для поднятия духа, физических кондиций парней. Уверенность придать нужно. Сейчас поможет любая победа: по буллитам, в овертайме — неважно, любая победа. И будет всё нормально.



Неравномерный календарь? Какой есть такой есть. Конечно, у нас октябрь сложный: играем с командами, которые ставят самые высокие задачи. Возможно, поэтому и не удаётся одержать победу. Но как есть, так есть, воспринимаем это дело без всяких оговорок.



Выход из психологического состояния, в котором команда пребывает сейчас? Во-первых, парням надо поверить в себя. Да, это всё в плоскости психологии. Знаю уже, в прошлом году были с парнями тоже в тяжёлой ситуации. Видел, как выходили из неё. Я всем доверяю. Мы разговариваем в раздевалке. Психологию никуда не денешь, всё в голове.



План дать больше времени молодёжи? Рассейкин у нас в расположении команды, но пока набирает форму. А Валитов вчера играл матч. Считаю, защитники неплохо сыграли. Валитов достаточно много времени получает. Было в планах такое, конечно.



Кучерявенко провёл практически семь матчей, немного сдал, дали ему отдохнуть сегодня. Виталий Попов, считаю, неплохо матч провел. Кучерявенко у нас один из ведущих игроков, пусть отдохнет. Завтра выходного нет, работаем», — передает слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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