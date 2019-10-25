Тарасенко пропустит ближайшие выездные матчи «Сент-Луиса»
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не поможет команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Как сообщает официальный сайт «музыкантов», российский форвард не отправится с командой на двухматчевую выездную серию, в ходе которой она встретится с «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз». Состояние Тарасенко будет повторно оценено на следующей неделе.
Владимир, набиравший очки в пяти встречах подряд, получил повреждение за шесть минут до окончания первого периода матча с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2), пытаясь убежать в отрыв от защитника «Кингз» Шона Уокера.
В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.
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