«Детройт» со Свечниковым потерпел седьмое поражение подряд в НХЛ

«Баффало Сэйбрз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершился победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Джейк Маккейб и Сэм Райнхарт.

Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на площадке 7 минут и 17 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Баффало» одержал четвертую победу за последние три матча. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Детройт» встретится с «Сент-Луис Блюз».