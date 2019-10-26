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«Детройт» со Свечниковым потерпел седьмое поражение подряд в НХЛ

«Детройт» со Свечниковым потерпел седьмое поражение подряд в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Баффало Сэйбрз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершился победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Джейк Маккейб и Сэм Райнхарт.

Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на площадке 7 минут и 17 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Баффало» одержал четвертую победу за последние три матча. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Детройт» встретится с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маккейб (Райнхарт, Айкел) – 31:40' (5x5)   0:2 Райнхарт (Олофссон, Айкел) – 41:15' (5x4)
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